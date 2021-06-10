臉書（Facebook）決定擴大彈性工作政策範圍，9日（周三）向員工宣布自6月15日開始，所有員工在疫情過後仍可持續遠端工作。
此前臉書僅允許特定層級的員工可採取「永久」遠端上班模式。
臉書周三指出，轉換至永久遠端模式的員工，若搬遷至別的地區，則將依照市場價格進行薪資調整。
針對目前必須到辦公室上班的員工，臉書建議至少有一半的時間到公司，然後在可預見的未來採取混合工作時程。臉書規劃9月以前美國辦公室至少開放50％，預計10月起完全重啟。
(工商 )
臉書（Facebook）決定擴大彈性工作政策範圍，9日（周三）向員工宣布自6月15日開始，所有員工在疫情過後仍可持續遠端工作。
此前臉書僅允許特定層級的員工可採取「永久」遠端上班模式。
臉書周三指出，轉換至永久遠端模式的員工，若搬遷至別的地區，則將依照市場價格進行薪資調整。
針對目前必須到辦公室上班的員工，臉書建議至少有一半的時間到公司，然後在可預見的未來採取混合工作時程。臉書規劃9月以前美國辦公室至少開放50％，預計10月起完全重啟。
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