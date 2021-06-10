疫情警戒升級，限制人流與外出，微小企業的現金流立即受挫，轉向數位平台尋求個人信貸協助，inFlux普匯金融科技執行長姚木川10日表示，商業銀行如果沒有在疫情爆發之前就作好數位服務流程，包含KYC、資安認證等關鍵，恐怕吃不到這一波的額外商機。

目前在市面上的數位平台信貸業務，多為商業銀行體制外的金融科技新創公司所主導，有針對個人、企業兩大客群，能媒合需要資金端和提供資金的投資人。普匯金融科技由於首創台灣「AI風控審核無人化融資系統」，可進行大量、小額、分散式借貸投資及債權轉讓，尤其核貸認證、隱私權保護都在手機平台上，去年已獲凱基銀行、上海商銀的業務合作商機，此波疫情高峰再獲新光金控旗下子公司新光金國際創投公司的注資。

姚木川表示，新光金國際創投基於三點因素決定投資：創新技術、風控輔助、合規法遵，且維持新創團隊在金控「體制外」，藉此確保新創金融科技能繼續研發，成果將回饋到金控本身。

P2P業務是金融科技多年前的商業模式，台灣並沒有跟進國際趨勢成為主流，銀行公會嚴格管理商業銀行與新創公司的業務合作，市場上P2P新創事業的投資金主多是個人資金、創投基金，如LnB信用市集互利金融平台，或是傳統法人，像新光金國際創投投資普匯金融科技之前，已有物流公司、開發商的法人股東，均以策略投資人的角色注資。

(工商 )