台股今(10日)在台積電領軍下強勢反彈，指數開高走高，不僅收復萬七，也站上17100點，終場收在17159.22點，上漲193點，成交值4089億元，台積電則以599元作收，上漲13元。

儘管美股周三全面收黑，台股開盤以17024.54點、上漲58.32點開出，開盤1分鐘指數翻揚至17070.69點，上漲104.47點，重返萬七，台積電董事會9日通過第1季將配發每股現金股利2.75元，創下按季配息以來新高，股利加碼驚喜激勵股價開盤以591元開出，上漲5元，盤中最高來到599元，大漲13元，不僅衝破季線，也收復5日、10日等短期均線，站在所有均線之上，同時帶動大盤向上攻高，盤中指數漲逾百點。

聯發科、鴻海、聯電等電子權值股也順勢往上，聯發科盤中重返千元，來到1005元，上漲38元，聯電來到51.9元，上漲1.2元，鴻海盤中也上漲2元，觸及111.5元，大立光也上漲125元，來到3075元。面板股友達、群創、彩晶股價仍走弱，3檔都開高走低。

傳產股中先前強勢的航運、玻陶、造紙、紡織都走弱，鋼鐵族群則在尾盤稍見拉升，中鋼股價尾盤翻紅，不過指標股貨櫃三雄長榮、陽明、萬海則是開高走低。

高端疫苗今日暫停交易，並將於下午5時召開重大訊息記者會，市場預期將公布新冠疫苗二期臨床試驗解盲與相關數據，大股東基亞、云辰午盤都拉上漲停，帶動台康生技、國光生等走高。

(中時新聞網)