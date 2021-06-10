彰化縣累計224人確診，完成篩檢人數達2萬7504人，陽性率為0.81％，快速匡列、採檢，讓疫情有效控制，這次苗栗縣企業員工快篩，引起很多企業關注，彰化縣衛生局表示，如果企業有需求，可以直接和彰化縣衛生局醫政科聯絡，衛生局也鼓勵比較小型的醫院一起來做，會幫忙媒合，依篩檢模式、數量，每一個人次不超過1000元。

彰化縣長王惠美表示，企業快篩需要先行分艙、分流，企業快篩前準備事項說明，要減少同時間同空間工作人數、戴口罩、擴大社交距離、加裝隔板等，並以區塊篩檢法，以100人以下，同一空間之員工為一區塊，每次篩檢一個區塊，逐批篩檢，依序重複。以此檢視分艙分流是否有成效，風險是否有控管，建議企業界可以考慮使用區塊篩檢法逐批逐次篩檢員工，達到風險控管。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，企業進行抗原快篩可以至醫院快篩或設站篩檢，檢出陽性，企業須安排一人一室暫時隔離等待醫院通知PCR結果，若PCR檢測出為陽性確診個案時，立即收治住院治療之外，後續會啟動職場及家庭接觸者調查，對企業影響較大的是，同一空間的辦公室、作業區工作者感染率3-6％、同一宿舍居住者(員工宿舍)感染率大於30％、共同餐飲聊天抽菸長時間互動等，這些個案都需要被匡列採檢。企業欲進行快篩之前，須先做好風險控管，包括空間、動線、人流。

葉彥伯說明，企業快篩有兩點要注意，第一，企業可以使用抗原快篩的方式，不需要馬上去做PCR，PCR是確診個案，做接觸者追蹤高風險場域才需要做；第二，一般企業其實跟一般族群差不多，用抗原快篩做第一階段篩檢，縣內很多醫院都陸續在準備了，不只有單一或是一兩家醫院服務，也會鼓勵小型醫院一起來做，如果企業有需求，會幫忙媒合各個醫院，媒合之後，再由企業和醫院自行協調，到底是設站或員工分批到醫院採檢，收費會規定上限，依篩檢模式、數量，每一個人次不超過1000元。

(中時 )