市議員謝志忠、王立任、黃守達說，豐原區安康社宅也有4戶住宅浴室天花板漏水、大里區光正社宅中庭積水。（市議員張玉嬿提供）

台中市太平區育賢社會住宅入住8個月的新成屋，竟擋不住梅雨來襲！市議員張玉嬿接獲住戶陳情，室內牆面多處漏水傾洩，怒罵倒楣住進漏水屋，經清查高達15戶漏水；另豐原等社宅也有多戶漏水，民代要求市府全面檢討。中市住宅處強調，目前仍屬保固期要求廠商依契約派工處理。

育賢社宅住戶陳情說，5月底連日梅雨就聽住戶群族抱怨屋內牆面漏水，他家是上周六屋外大雨，室內多處漏水漏不停、地板濕答答，社宅施工品質未免太差，漏水狀況嚴重亦造成財務損失，真的很倒楣。

張玉嬿批評指出，育賢社宅去年10月才風光啟用，但第一次接受梅雨考驗就破功，連日大雨造成11戶住宅、4家店舖受災，牆面漏水、陽台積水；與市長盧秀燕在入住典禮所說的「絕對是好宅」，顯得十分諷刺，實在很落漆。

謝志忠、王立任、黃守達說，豐原區安康社宅有4戶住宅浴室天花板漏水、大里區光正社宅中庭積水，這3年相繼啟用的4處社宅有3處擋不住梅雨來襲，令人傻眼，讓住戶對工程品質打了問號？重擊民眾對社宅的信心。未來還有多處社宅興建完工，市府應引以為鑑。

住宅處表示，經查太平區育賢段一期社會住宅共有15件雨水滲漏，該社宅於去年7月完工，並於去年10月開放入住，目前仍屬保固期內，市府接獲民眾反映後，即要求保固廠商依契約派工處理；目前除2戶住戶因故無法配合廠商進場修繕外，其餘皆已於2個工作日內完成修繕改善漏水情形。

豐原安康社宅部份，住宅處指出，經查浴室排風口因當時風向將雨水回潑倒灌，導致部份雨水沿管線流進浴室，後續將補強排風口遮蓋處；大里光正社宅中庭則因瞬間豪大雨，有部份低窪處排水不及產生積水，已立即以外接式抽水機排水，非施工品質問題。

(中時 )