因國內新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊勞工生計，政府推出勞工紓困4.0計畫，提供50萬名紓困申貸名額，將於6月15日上午9時開放申請，其中台新銀行全力打造數位化申辦流程，力挺政府政策及勞工，迅速推出勞工紓困專案，提供遠距、無斷點與無接觸的申請與對保服務，讓勞工線上申請即可完成申貸流程，迅速緩解生計難題。

台新銀行消費金融處副總經理吳良民表示，該行對紓困案件採取「簡易、快速、方便」三大原則，展現敏捷執行力與數位創新力。這次流程上也有新突破，整合徵審、作業與資訊等單位「全數位化」申請流程，確保工作環節不中斷，同時與信保基金自動化串接資料，縮短人工作業的等待時間，大幅提升處理效率，即刻性的解決勞工的紓困需求。

勞工紓困貸款申請額度最高10萬元，貸款期限3年，台新銀行提供不收手續費，且第一年利息全由勞動部補貼，前六個月寬限期免繳本金，第2年利率目前為1.845％。

吳良民提醒，這次貸款針對符合年滿20歲、信用正常、受疫情影響的本國籍勞工資格，且2019年個人各類所得總額在新台幣50萬元（含）以下，只要備妥身分證正反面影本，即可進行線上申請，未參加勞工保險者需另檢附工作收入證明。

台新銀行強調，該行響應政府政策不遺餘力，提供便利快速貼心的全線上申貸流程，讓勞工抗疫期間不出門就可輕鬆完成申請。政府這次推出的紓困4.0計畫，提供50萬名額，歡迎有需要的勞工盡速至台新銀行官網瞭解更多，該行將全力協助辦理紓困貸款，與全民團結一起度過疫情難關。

(工商 )