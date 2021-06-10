新冠肺炎疫情爆發社區傳播，死亡人數逾330例，近日許多猝死案件死後確診比例飆高，劍青檢改成員、彰檢檢察官陳宗元，針對陳時中指猝死都是檢方相驗，相信檢察官會很小心，他痛批政府體系打著防疫大旗，濫權又腐敗。

基層檢察官團體「劍青檢改」近日不斷發聲明呼籲，指大量猝死案件均是病死，很多可能死後確診，應回歸行政相驗優先原則並落實篩檢。針對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日的回應，檢察官陳宗元凌晨在個人臉書貼文，以1800多字篇幅表達憤慨。

陳宗元表示，混亂的時代有如照妖鏡，一個國家是偉大還是虛有其表，一照便知；台灣防疫守了1年多、短短1個月就變得人人自危；指揮中心憑藉紓困條例第7條當尚方寶劍四處亂砍，戰勝萬萬法條，把《通訊保障及監察法》當塑膠，法律人1年多來不斷呼籲該法條已明顯違反「法律保留原則」、「授權明確性」、「法官保留原則」，但這個國家沒人理會，人民更是毫不在意。

政府更濫用社維法、疏困條例第14條、傳染病防治法第63條，大肆偵辦、移送假消息，不管多少都是政治性言論，只要跟政府說的不一樣就叫假消息，最後換來法院裁定不罰、和檢察官不起訴處分，卻繼續濫行移送，嚴重侵害人民的言論自由，更是徒耗社會和司法資源。

他強調，政府的手段與目的，兩者只要有其一不合法，就是違法，就該被批評、究責。為了達到防堵疫情的目的而採不合法手段，跟過往警察刑求、違法搜索有何兩樣？如果所有人都不在意政府違法，支持政府所有作為，沒有監督的社會氣圍和力量，那從民主國家轉成獨裁國家就不遠了。因為絕對的權力就是絕對的腐敗。

陳宗元指出，近日全台檢察官相驗到太多死後確診案例，衛生局卻都推拖不願協助，置檢察官、法醫、書記官、員警、司機等人，於感染的風險之中，更讓死者家屬可能受感染而不自知，繼續到處傳播。劍青檢改不斷發聲明，就是希望行政相驗能確實，不要全丟給司法相驗。可惜陳陳時中部長在記者會的回覆，直接否決了全面篩檢猝死的要求。

他痛批，那種輕描淡寫的嘴臉，就是典型「別人家的孩子死不完」。反問檢察官們是義和團嗎？我們有神功護體嗎？請問我要怎麼小心？連醫生防護做那麼好都會院內感染，請問我要怎麼防護？並指檢察官疫苗沒得打就算了，連猝死PCR篩檢都否決，反觀那些權貴有本事就能偷打疫苗，真是氣到睡不著。這真是民主法治國家的笑話，別再叫檢察官勇於承擔，可以不要連肺炎也擔嗎？

(中時 )