美國已將中國視為其最大戰略對手，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天指示國防部加強聚焦中國，且將由奧斯汀本人親自監督國防部針對中國的相關工作。

法新社報導，奧斯汀對國防部下達內部指令後表示：「現在，要由國防部動起來投入工作。」

拜登政府今年2月成立新的任務小組研究美國國防部對中國的策略，奧斯汀是在評估報告出爐後下達這道命令，其細節屬機密性質。

奧斯汀指出：「我今天提出的倡議植基於美國政府更大範圍的對中政策，將有助於為我們正在制訂的國防戰略的發展提供資訊。」

國防高層官員表示，這個任務小組發現，「將中國列為優先考量的理念，與我們所見與關注度、資源和程序相關的幾個領域，知行之間存在落差」。

這名官員表示：「今天這道指令確實與確保國防部落實上述（中國）優先有關。」

奧斯汀指出，這道指令將「改善國防部重振我們盟友及夥伴網絡的能力、加強威懾力、加速發展新的運作概念、新興能力、未來軍隊態勢，及現代化文職及軍事勞動力」。

美國國防部過去20年的任務多半聚焦在對抗中東地區聖戰士武裝分子，而非像中國這樣的現代化軍隊。

「華爾街日報」報導，國防部高層官員表示，奧斯汀今天發布的指令是基於國防部高階任務小組的建議，該小組發現國防部對抗中國侵略的目標與達成目標的努力之間存有「知行」落差。

任務小組由拜登總統前高階幕僚瑞特納（Ely Ratner）主導，瑞特納被任命擔任國防部負責掌管亞太事務的高階官員。

任務小組的建議中有許多仍維持保密，國防部僅公布其工作的少部分細節，包括由高階文職和軍事官員進行為期4個月的審查。

根據今天公布的指令，奧斯汀將直接監督國防部針對中國的相關政策、任務和情蒐工作，這項安排意在確保任務小組的建議能被落實。

在前總統川普政府發展國防策略方面擔任要角的前國防部官員柯伯吉（Elbridge Colby）說：「就這點來看，知行落差是一大問題。我們將中國視為優先要務已行之有年，但在落實此事上做得卻不夠，如今這個問題極為緊迫。」

(中央社)