美中科技戰延燒，年初大陸曾考慮限制用於生產美國F-35戰機的關鍵稀土原料出口。如今拜登政府為了減少對大陸的依賴，對於進口自大陸的稀土磁鐵是否造成美國國安威脅，將展開調查，甚至進一步課徵關稅。

金融時報報導，白宮指出，美國商務部將檢視是否要對釹磁鐵（neodymium magnets）展開調查；原因在於釹磁鐵是智慧手機、電動車等多種產品不可或缺的材料，且多數產自中國大陸。事實上，這是拜登政府在美國稀土、食品和製藥等供應鏈避免仰賴大陸所採取的措施之一。

白宮將依據「1962年貿易擴張法(Trade Expansion Act of 1962)」232條款規定，決定是否調查釹磁鐵的國安威脅。華府智庫「新美國安全中心」技術專家Martijn Rasser指出，釹磁鐵幾乎都在大陸生產，若開徵關稅，大陸將首當其衝，假使關稅夠高的話，更有利於在美國本土發展相關產業。

稀土是17種化學元素的合稱，在現代工業中，稀土是新能源、航空航太、軍事等尖端科技領域的重要材料，從手機、電腦到汽車、導彈等，缺乏稀土中的鈰、銪、釹等元素均無法生產。目前用於電動車的稀土磁鐵中，高達88%產自大陸，日本則為第二大生產國。

隨著美中科技戰延燒，2月曾傳出，大陸考慮限制用於生產美國F-35戰機的關鍵稀土原料出口。F-35由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）製造，其電力系統、磁鐵等關鍵零組件，必需使用大量稀土，據相關報告顯示，1架F-35戰機得用掉417公斤的稀土原料。

(中時新聞網)