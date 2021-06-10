全台疫情三級警戒，疫苗又不足，台灣民眾黨民調顯示，有6成2的民眾對於中央流行疫情指揮中心採購疫苗進度感到不滿意，近7成的民眾認為，應該加速開放國際認證疫苗進入台灣，且近7成的民眾不願意施打尚未通過世界衛生組織認證的疫苗。

台灣民眾黨委託趨勢民調公司針對防疫議題施作民調，今年五月本土疫情爆發至今，全國民眾對於總統蔡英文及行政院長蘇貞昌的防疫表現均有5成3以上的人表示不滿意，並且回答「非常不滿意」者均接近3成。另外，衛福部長陳時中的滿意度則是5成4，不滿意度達4成。

台灣民眾黨發言人張清俊表示，陳時中部長不敢保證能通過國際認證的國產疫苗，有6成5的民眾不太感興趣，因此如何提升國人對國產疫苗的信任度，政府需要有具體作為，不應倉促上市，應經過國際標準的臨床試驗階段，以及透明且嚴格的緊急使用授權審查等，來說服社會大眾國產疫苗確實安全有效，否則防疫下半場可能還會持續失分，不是我們所樂見的。

台灣民眾黨秘書長謝立功說，尚未通過世界衛生組織，或其他醫藥先進國家認證的疫苗，包括國產疫苗，國人的接受度並不高，有近7成的民眾不願意施打這類疫苗，國人對目前國產疫苗的信任度不足。

此外，這份民調也針對疫情相對嚴峻的台北市、新北市，及「3＋11」、「諾富特」事件的發生地桃園市，做市長防疫表現調查，台北市長柯文哲的滿意度達6成6，不滿意度2成3；新北市長侯友宜滿意度為6成9，不滿意度為1成9；桃園市長鄭文燦的滿意度為4成7，不滿意度為2成6，民眾對於北部三都市長的防疫表現，均給予正面的評價居多，顯示這波疫情，民眾對於地方首長的防疫表現評價，優於對中央政府首長的評價。

(中時 )