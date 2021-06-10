台灣新冠肺炎疫情三級警戒延至28日，中職一、二軍全面延賽，各隊也只能配合防疫採分流方式進行訓練，富邦悍將洋投羅力也分享自己的防疫生活，他表示除了去球場外，自己就是宅在家，而他最大興趣不是追劇，而是與老婆一起研究投資房地產。

去年在全球疫情大爆發時，台灣防疫得當，成為全球第一個開打的職業聯盟，不過今年卻碰上疫情攪局，中職從上月19日全台宣佈進入三級警戒後就全面延賽。

看到台灣疫情突然爆發，來台多年的羅力也感到驚訝，但他認為所有在台灣的人民都很努力配合防疫，自己能做的就是把自身做好，「除了戴口罩、勤洗手，自己只會在球場跟家裡兩個點移動，有空閒時就是煮飯、訂外送。」

羅力十分會煮飯是眾所皆知，像是牛排、漢堡、義大利麵等都難不倒他，但他仍謙遜地說：「老婆煮的還是比較好吃。」而不少球員都會利用這段時間追劇，但羅力卻有不同的興趣。

羅力說：「現在自己熱衷在投資房地產這一塊，花了很多時間在YouTube上看一些投資房地產的影片，從中學習一些投資方法，這也是這段時間我跟老婆在努力的，看怎麼去做投資會更好。」

而在延賽前，中職又因疫情升溫暫時不開放球迷進場，若未來能順利復賽，預計也將會有一段「空場比賽」的時間，羅力也有些話想對球迷說：「我們很想念球迷、想念在球迷面前打球，沒球迷的比賽頭起球來真的很不一樣，期待可以開放的那一日，球迷坐滿看我比賽，一起贏球。」

(中時 )