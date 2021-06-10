疫情嚴峻，連日媒體工作者頻傳染疫身亡，民眾黨立委賴香伶表示，不想再看到有媒體工作者一個個倒下，呼籲疫情指揮中心儘速跟NCC，就相關的人數、工作的關聯性，能夠調整優先施打疫苗的順序。

賴香伶今記者會被問到相關問題指出，媒體工作不僅每天要參與疫情指揮中心記者會，還有很多在外頭要針對事件做即時訪問，再把訊息傳給全國國人的工作型態，現在疫情嚴峻，它的風險等級是提升。

她說，昨天她才會很希望疫情指揮中心，可以就這些高風險的接觸工作者，這些人是要把資訊傳遞給各行各業的國人，所以這個工作本身就是一個不得不去現場的角色。

她指出，通常勞工對於職場安全有疑慮，可以行使「退避權」，但這些人是不可能用所謂的退避權，所以還是應該請指揮中心儘速跟NCC，就相關的人數、工作的關聯性，能夠調整優先施打順序。

她說，雖然昨天NCC有提到，可能會列入第七類，但並沒有針對第一線衝鋒陷陣的記者、平面工作者，所以這樣的觀念要趕快導正，大家不希望再看到第三個、第四個記者因為這樣而倒下。

(中時 )