國內陷入疫苗荒，國民黨立委馬文君指出，民進黨聲稱採購到的疫苗沒到貨，又不肯放手讓地方政府與民間機構進口，第一類醫療人員都尚未接種完成，第二類「中央地方政府防疫人員，包括重要官員」卻搶著打，而一路走來都有特殊待遇的行政院顧問丁怡銘，果然也打過了。

行政院發言人羅秉成說，丁怡銘優先接種AZ疫苗，是為了「確保防疫指揮體系正常運作」，並非「特權」。馬文君質疑，發哏圖攻擊在野，打擊異己，屬於「防疫指揮體系正常運作」的哪個環節？而民進黨政府花了這麼大力氣加持護航國產疫苗，怎麼一個個又把手臂獻給進口貨？

馬文君質疑丁怡銘受行政院長蘇貞昌關愛，一路享有特權，當丁怡銘散播假訊息，可以大搖大擺開車去中正一分局地下給媒體「調虎離山」，案件拖了54天，到地檢署又石沈大海，萬華分局員警轉傳影片收回被檢舉，三天就被函送法辦；如今丁怡銘又可以提前施打疫苗，讓人懷疑不是說要「同島一命」嗎？但顯然丁怡銘是一種命，其他人是另一種命。

(中時 )