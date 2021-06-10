因應疫情爆發需求，行政院加碼推出「紓困4.0方案」，中華民國創投公會10日由理事長邱德成出面，呼籲行政院團隊再度檢視紓困對象，因為多數新創事業無法從現有措施中獲得任何紓困，儼然是紓困4.0的孤兒。

邱德成指出，新創事業未被認列於受疫情衝擊的商業服務業，再加上新創事業具『尚無營收』的特殊性，被排除於本次紓困方案。創投事業是新創事業的主要投資人，尤其是正處企業發展前期的新創團隊需要花費7～10年的長期培養與注資，去年以來一波波國際與國內的疫情衝擊，脆弱的新創生命實在難以招架。

創投公會表示，政府應為新創業者規劃紓困「補助」及「貸款」方案。尤其多數新創團隊，甚至都有獲得國發會天使基金投資，以及進駐經濟部及科技部之新創園區，一旦挺不過此波疲情，勢必牽連衝擊到更大的新創生態系。

邱德成建議，政府應成立跨部會新創紓困補助專案辦公室，審查委員除了各部會代表，亦邀請產業代表、學界代表及社會公正人士，針對這類型態的新創業者進行專案審查。審查通過就提供一定之紓困補助款。

「新創團隊需要政府的大力支持，才能繼續維繫台灣在數位經濟上的創新能量與競爭力」，邱德成強調，數位轉型下的台灣已經有相當亮眼的成績，政府應在疫情嚴峻下提出適用於新創的紓困補助及貸款方案，積極維繫新創事業之發展與競爭力。

(工商 )