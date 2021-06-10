大陸草根演員王寶強2016年自曝老婆馬蓉和經紀人宋喆有「不正當兩性關係」，宣布結束7年婚姻，兩人離婚官司直到2018年才由法院判決解除婚姻關係。2019年王寶強傳出與世界小姐出身的馮清交往，近日王寶強過37歲生日，與一票工作人員露營慶祝，卻不見馮清的影子，引來網友猜兩人是否分手。

王寶強過去演出《人在囧途之泰囧》、《道士下山》等電影走紅，2009年他與「西北大學校花」馬蓉結婚生下一子一女，美女配野獸的搭配吸引不少目光。5年前他卻自曝被戴綠帽，消息喧騰一時，3年前兩人被法院宣判離婚成立，兒子給王寶強扶養，女兒則交由馬蓉照顧。

王寶強過生日，身邊不見女友。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

3年前王寶強母親過世，他帶小他3歲的馮清回老家奔喪，兩人交往關係才曝光，傳聞馮清不僅外貌出眾，參加過世界小姐比賽奪下亞軍，本身也是人生勝利組，家境富裕，就讀美國名校主修時尚管理，目前還是某家公司的執行董事，可謂名符其實的白富美。

馬蓉曬鑽戒，疑似有新歡。（圖／翻攝自一點娛樂微博）

去年網上曾傳出王寶強和馮清秘密再婚領證，甚至傳聞兩人已有小孩，工作人員則否認，澄清那是公司同仁的小孩。據《娛樂有飯》報導，近日王寶強過生日，旗下工作人員分享一組跟王寶強慶生照，可見王寶強與一群人同歡，身穿黑衣，當日他被拱上台發言，露出溫柔燦笑，直說生日願望就是希望孩子們快樂成長，未提馮清，照片中也不見馮清影子。至於前妻馬蓉平時常在網上開轟王寶強，今年3月她曬出一組自拍，無名指上掛了鑽戒，也被傳可能有新歡。

(中時新聞網)