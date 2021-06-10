韓國2月底開始接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，首劑接種人數今天突破1000萬，接種率達19.6%；國防、外交相關人員今天則開始施打僅需接種一劑的嬌生疫苗。

根據COVID-19預防接種對應促進團統計，截至今天上午11時，累計1006萬705人接種首劑疫苗，以2020年底統計全國人口5134萬9116人計算，接種率約19.6%。

韓國政府先前考量阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗可能引發血栓症風險，施打對象僅限30歲以上，加上疫苗供給不足等問題，導致接種速度延宕，近期AZ、輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）疫苗陸續到位，配合剩餘疫苗查詢接種等措施，接種速度可望提升。

此外，僅需接種一劑的嬌生疫苗今天開始施打，針對30至59歲備役軍人與民防隊員、國防外交相關人員等89.4萬人，預計16日能全數接種完畢，剩餘疫苗規劃提供給60歲以上高齡族群。

韓國政府目標是在6月底前完成1400萬人首劑疫苗接種，9月底前至少達到3600萬人，並在11月形成群體免疫。為提高民眾接種意願，政府也推出優惠方案，允許接種者7月起至公園、步道等戶外可不必戴口罩，國土部與文體部9日也宣布推動旅遊泡泡計畫，接種者可參加旅行團赴海外旅遊。（編輯：郭中翰）1100610

(中央社)