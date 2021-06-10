民進黨立委陳瑩今在臉書表示，政府給事業單位的「薪資補助」，員工真的「拿不到」；政府幫忙企業，但不應該在補助企業經費冠上「薪資補助」，就認為這樣已經有照顧到勞工。

陳瑩指出，她接到的陳情，對方是在補習班上班，教育部有「薪資補助」的紓困，和經濟部的一模一樣，她現在面臨的是「減薪」、「減班」、「放無薪假」。教育部明明有公布「薪資補助4萬」，對方詢問老版，得到的回應竟是，「4萬與你們無關」

她說，她接到的類似陳情案很多，這是其中一案；目前勞保投保在事業單位的勞工，獲得「薪資補助」的方式，就是企業營收虧損超過50％，進而向相關主管機關申請每位員工4萬元的「薪資補助」(一次性)。

她說，除指揮中心公布的「停業」項目以外，4萬元的「薪資補助」是直接進入事業單位帳戶，試問，公司如果虧損50％以上，拿到「薪資補助」還會給員工嗎？

她表示，她非常贊同政府應該要幫忙企業，但不應該在補助企業經費冠上「薪資補助」，就認為這樣已經有照顧到勞工，這是要幫忙事業單位勞工渡過難關的漏洞！而且如果單位虧損不到50％的，會是員工與公司全部拿不到補助。

(中時 )