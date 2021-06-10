因應疫情全國停課，桃園市農業局協助和營養午餐簽約的有機蔬菜農銷售蔬菜，與桃園市農會合作推出防疫有機蔬菜箱宅配訂購，以每箱380元5公斤有機蔬菜隨機出貨，10日為第三波蔬菜箱訂購日，共1800箱有機防疫蔬菜箱2小時內搶購完畢，農業局表示三波蔬菜箱共5600箱，民眾踴躍搶訂，全數預購售罄。

農業局農務科長林鎧亮表示，農業局與桃園市農會推出防疫有機蔬菜箱宅配訂購專案，截至6月14日前的預購都已售罄，第一波及第二波累計銷量為3800箱，共19噸，因應防疫準備及全國延長停課至暑假，10日再次開放第三波至6月30日的預購，目前也已售罄，約銷售1800箱，共9噸，因此三波蔬菜箱銷售量高達5600箱，大幅緩解了有機蔬菜無處可銷的窘境。

林鎧亮提到，有機蔬菜箱的內容大致有黑夜白菜、荷葉白菜、小白菜、小松菜、青江菜、青油菜、莧菜及空心菜，每箱5公斤共有10包，蔬菜類別則是隨機裝箱。

林鎧亮表示，目前第三波有機蔬菜箱應是最後一波了，因接下來要迎接暑假，也沒有營養午餐的供應，接著不必再替有機蔬菜農銷售多餘的蔬菜，期盼疫情儘速緩解，讓生活恢復正軌，茶農、果農、菜農的蔬果產品才能大量銷售，減輕農友的經濟壓力。

(中時 )