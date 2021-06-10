因水情危機桃園地區今年一期稻作強制休耕，但二期稻作中央仍遲遲未公布，僅說明8月起農友可以至公所申請停灌，育苗業者擔憂政府不公布是否強制停灌，會壓縮準備稻種的時間，台灣稻作協會理事長陳燕卿表示，現在權利都在地主身上，若地主選擇申請休耕，代耕業者則沒有任何收入，代耕業者也直呼接下來的日子只能「喝西北風」！

陳燕卿表示，中央目前還沒有宣布是否強制停灌，僅有公文表示8月1日起農友可以到公所申請休耕，休耕補助與往年一樣一甲地4萬5000元，若宣布強制停灌後則是一甲地9萬3000元，雖然現在中央尚未宣布，但不少地主都選擇主動申請休耕，代耕業者在地主底下工作，補助拿不到、也沒有地可以做，只能聽天由命。

黃姓代耕業者嘆言「喝西北風」，表示今年已經休一整年了，對於明年的水情也相當不看好，雖然中央還沒宣布是否強制停灌，但大家已經心裡有數，且中央補助給地主的錢，不論多寡也分不到一毛錢，美其名是給實際耕作者，但真正跟地主爭的代耕業者都沒有好下場，大多數代耕業者也不會據理力爭，若把場面搞的難堪以後更難生存，黃姓代耕業者坦言，現在沒有地可以做也沒有收入，到處幫忙載割稻機多少賺點生活費，只能量入為出、自尋出路。

農水會桃園管理處提到，不少育苗業者一直打電話來詢問中央何時要宣布二期稻作是否強制停灌，因育苗業者需要提早一個月準備稻種，若遲遲不宣佈則會壓縮到準備前置作業的時間，現在已經6月了，要是等到7月、8月也都不用做了，桃園管理處也說，中央目前持續在檢討中，但考量水庫維持在緊繃狀態，建議農友申請休耕，否則是否有水可以灌溉也很難說。

(中時 )