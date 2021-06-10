蕭敬騰與鄭容和跨海合作全新單曲〈禁愛條款〉。（華納音樂提供）

蕭敬騰與鄭容和跨海合作全新單曲〈禁愛條款〉。（華納音樂提供）

鄭容和邀請蕭敬騰合作全新單曲〈禁愛條款〉。（華納音樂提供）

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）近來工作滿檔，更受邀與鄭容和合作全新單曲〈禁愛條款〉；歌曲收錄在鄭容和進軍華語樂壇的首張EP《和.唱 STAY IN TOUCH》。兩人首度合作，雖然因為疫情無法見面，仍透過電話、文字等方式完成了前期的討論與錄音工作，彼此都希望之後能一起在舞台上演出這首合作曲。

老蕭最近正如火如荼錄製《草莓星球來的人》、《怦然心動20歲》...等真人實境節目，但他在音樂作品上並沒有停止腳步，他與鄭容和合作全新單曲〈禁愛條款〉，事前保密到家，今消息釋出即引起兩方粉絲熱烈討論。

兩人在合作之前，雙方都很早就關注彼此的作品，老蕭表示：「從CNBLUE時期就有聽過鄭容和的音樂，很開心這次可以一起合作！」鄭容和也提到曾聽過老蕭的音樂，並且對他的嗓音印象深刻，更大讚：「老蕭在音樂藝術方面的特質十分出色！」而這次透過公司牽線合作，兩人在音樂、想法上一拍即合。鄭容和表示：「我寄試聽版給他聽的時候，他提供許多點子供我參考，在合作過程中激發出我許多想法。」老蕭則提到：「第一次聽到demo就很喜歡這首歌的旋律，光是聽節奏就覺得非常喜歡！」配唱時，老蕭也因此即興的試了許多種不同的唱法，兩人合作的相當愉快。

〈禁愛條款〉即將於6／16數位上線，鄭容和首張華語EP《和.唱 STAY IN TOUCH》預定於鄭容和生日當天6／22發行，將收錄與蕭敬騰合作曲〈禁愛條款〉、與林俊傑和R3HAB合作的〈CHECKMATE (R3HAB Remix)〉等曲目。

(中時 )