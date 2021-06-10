民進黨前立委沈富雄今在臉書表示，人民對政府的信心近乎全面崩盤，他在「全面崩盤」前加「近乎」兩字，是因為目前民進黨的命是靠老共在撐。

沈富雄說，此刻，社會人心浮動，對政府完全不信賴，其特徵如下，人民因政黨屬性，動機容有不同，但對政府的不信賴則一；對政府提供的情資，尤其是每天下午2：00的記者會不相信。

他說，相信負面的消息，不相信正面的消息，甚至把好消息解讀為壞消息，因此我就事論事地說疫情趨緩，是犯了大忌；人民對這個病極度害怕，如果說每年台灣流感患者65萬，死亡4000人會被認為「白目」。

他接著說，非常怕死，好像因此病死的可能，人人有份；因怕得病可以忍受任何不便，因此政府下令延長三級警戒是政治正確，但其他方面是自掘墳墓。

他表示，政府危機的唯一解方：「給我疫苗，其餘免談」。在瘟疫與死亡的陰影下，不存理性思考與討論的空間，他仍會繼續研究、論述但不貼文，免得連好消息也激怒大家。

(中時 )