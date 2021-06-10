高端疫苗(6547)今日暫時停牌，下午5點將進行新冠疫苗二期臨床解盲，生產高端新冠疫苗原液的台康生技(6589)及高端股東之一的基亞(3176)全數收在漲停板。此外，合一(4743)也是收在漲停板，中天(4128)跟進收漲6%以上，上櫃生醫多頭士氣如虹，指數飆漲3%以上，成為盤面的人氣焦點。

台康生技負責做高端疫苗新冠疫苗的原液，高端日前已獲政府採購訂單500萬劑，若是下午解盲順利成功，台康生業績再添助力，今日股價開高後，10:40左右，衝上漲停板鎖在179.5元。台康委託開發製造生產CDMO業務也正逐年快速成長，除台灣既有布局外，將積極展開國際間各種形式的合作、聯盟及併購的機會。

上櫃保健食品公司的生展(8279)5月營收1.49億元，創下新高，今日股價開高一度飆至漲停，雖未能鎖住，但尾盤漲幅仍在7%以上。5、6月為傳統保健食品的銷售旺季，客戶看好後市銷售，拉高庫存帶動訂單成長，為生展5月營收創高的關鍵因素，法人看好，第2季營收獲利可望聯袂揚升。

(時報資訊)