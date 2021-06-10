諾基亞、高通和UScellular今(10)日宣布，三方在商用網路下，利用延伸範圍5G毫米波解決方案，在超過10公里的通訊距離實現了毫米波延伸覆蓋範圍的世界紀錄。此項里程碑為在美國於包括鄉村等更廣泛地區提供具有超大容量和低時延的延伸範圍5G服務做好了準備。

三方本次實場測試是基於28GHz(n261)頻段，使用諾基亞的AirScale基頻與毫米波無線基地台，在位於內布拉斯加州格蘭德艾蘭的UScellular商用網路下完成。上述三家企業在多個地點針對不同情境進行聯合測試，分別測量了通訊距離、上下行鏈路傳輸量和延遲。此里程碑創下了約10公里通訊距離的世界紀錄，平均下行鏈路速度約為1 Gbps，上行鏈路速度大約接近57 Mbps。此外，在通訊距離超過11公里處還實現了約750Mbps的下行鏈路速度。

5G毫米波將協助縮短 「數位落差」，並在鄉村、郊區和都市地區提供極致容量。此重要里程碑展示了，諾基亞的延伸範圍5G毫米波解決方案和高通第一代固定無線接取平台可使如UScellular等的行動電信營運商能夠解決此前尚無網路連線服務或網路覆蓋不足地區的連網落差。

固定無線接取(FWA)能夠以具成本效益的方式實現快速寬頻速度，從而在更多地區(尤其是鄉村)提供「最後一哩」的接取，提供學校、醫院和其它主要機構其急需的連網能力。

高通技術公司副總裁暨北美區總裁Juho Sarvikas表示，此次成功合作象徵著5G毫米波在致力於縮短連網落差，並將寬頻服務擴展至鄉村、郊區和都市地區的又一重要里程碑，高通正走在推動新一代無線連網的最前線，此次里程碑有助於高通支援電信營運商和OEM廠商，以符合成本效益的方式為消費者提供高效能的數千兆位元延伸範圍5G寬頻連網能力。

(時報資訊)