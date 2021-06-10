薩爾瓦多成為全球第一個將比特幣視為法定貨幣的國家，總統Nayib Bukele宣布已要求國營地熱電力公司，利用火山地熱能為比特幣挖礦提供乾淨的再生能源，此消息一出讓比特幣價格暴漲超過16%，重新回到37000美元大關，為近期低迷的走勢注入活水。

路透社報導，薩爾瓦多國會周三透過表決方式，同意將比特幣視為法定貨幣，只要立法程序一通過，比特幣就能獲得跟美元相同的法定貨幣地位，總統Nayib Bukele在推特上表達贊同，並要求國營地熱電力公司制定比特幣挖礦計畫。

Nayib Bukele補充說道，「工程師已挖掘一座新井，盼利用高達95百萬瓦的地熱能挖礦，並在周邊設置比特幣挖礦中心增加效率，希望能利用國內的火山提供可再生、零排放的再生能源。」

此消息一出讓比特幣站上37453.32美元，短短1天暴漲逾16%，然而虛擬貨幣專家Rohan Grey卻認為，比特幣價格波動大，且不需要記名，缺乏穩定流通機制，若當成法定會幣恐會導致民眾逃漏稅，相關配套不足可能造成該國金融體系的崩潰。

不過金融知識平台創辦人Tony Delgado對此事持正面態度，他說：「虛擬貨幣會引起回響，主要是因為一般民眾缺乏銀行帳戶，無法參與全球經濟，另一方面比特幣不像傳統的銀行系統帶有歧視，他們對所有人都開放，這可以讓薩爾瓦多減少美元通膨對國內經濟的影響。」

事實上，虛擬貨幣過於耗能已引起爭議，這也是擁護者積極解決的問題，特斯拉執行長Elon Musk就宣布特斯拉停止使用比特幣交易，並與狗狗幣團隊開發更環保的開採模式，女股神Cathie Wood就認為再生能源產業會是此狀況下的最大受益者。

(中時新聞網)