大里立新街一處別墅型社區內，日前下午管理員在監視器發現一名男子在社區車道裡面繞來繞去，覺得有異立即報警，中市警局霧峰分局十九甲派出所員警火速到場，剛好看到44歲的李姓男子騎著一輛機車出來，直覺就是他了，立即與管理員將他攔下，當場依竊盜罪嫌將他逮捕，移送法辦。

警方表示，年約60歲的蘇姓管理員，6日下午1時15分在監視器發現一個男子在社區內東張西望，看起來也不眼熟，立即報警，十九甲派出所警員劉大維、史冬水5分鐘內火速趕到該社區，機車都還沒停好，才當警察半年多的員警劉大維，發現一男子正從車道騎著一輛機車出來，直覺他應該是管理員口中的陌生男子，立即騎著機車將他擋住，這時管理員也將柵欄放下把他攔下。

男子對員警的詢問，總是吞吞吐吐、說詞反覆，後來查出44歲李男並非社區住戶，再用隨身警用電腦查出機車車主並不是李男，員警技巧性的詢問車主的資訊及其與車主的關係，李男說話含混閃躲，眼看圓謊不成，李男承認，看到該機車，未拔鑰匙停在車庫內，就將機車騎走，沒想到一騎到門口，就被警察截停了。

李男竊取他人之財物，被依竊盜現行犯帶回所偵辦，警方也通知機車車主前來確認車輛時，車主才發現機車被偷了，表示非常感謝警方，快到連自己都不知道車被偷，就幫他找回來了。

霧峰分局長陳家銘表示，警察身負維護治安、打擊犯罪的責任，年輕警察新血也延續著老學長所傳承的辦案經驗並持續吸收新知充實自己，維護社會治安的工作不會因疫情嚴峻而打折，甚至能做得更好。同時呼籲大家，在疫情期間不免會有宵小趁民眾疏忽個人財產的保管時趁虛而入，平時多加留意個人物品的保管，千萬別讓自身的財物成為小偷下手的目標。

(中時 )