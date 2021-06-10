奧運馬術比賽包含馬場馬術、障礙賽和三日賽等三個項目，每個項目分個人賽與團體賽。馬術運動也是奧運會中唯一一項，必須由選手與有生命的動物相配合的比賽。從1912年斯德哥爾摩奧運會開始，馬術便是奧運會上的固定比賽項目之一。

這次中華隊也有好手取得東奧馬術門票，就是女子選手陳少曼，陳少曼個人第四度參加奧運資格賽，包括北京、倫敦及里約奧運都缺臨門一腳，今年終於首度搶下參賽權，陳少曼是台灣電子元件大廠董事長陳泰銘二女兒，爸爸從八歲就培養她接受馬術訓練，並長期在德國接受嚴格訓練。

馬術團體奧運資格賽在去年8月於荷蘭舉行，我國派出上屆國手汪亦岫、陳少曼、盧亭瑄、黃柏翔等人角逐，結果最終名列團體第4，由紐西蘭及大陸拿走門票。不過在個人資格部份，陳少曼在沙烏地阿拉伯積分賽奪季軍，在去年12月31日截止奧運積分榜名列亞洲區第一，確定提前收下奧運門票。

另外為大家介紹這次馬術場上強敵，德國是奧運馬術史上最成功國家，目前為止德國馬術隊已斬獲25枚金牌、13枚銀牌以及14枚銅牌，堪稱馬術大國，女子選手魏斯(Isabell Werth)在2016年里約奧運成歷史上最佳馬術運動員，5屆奧運就斬獲10枚獎牌(6金4銀)，目前已51歲的她依舊是奪牌大熱門。

本次2020年東京奧運馬術比賽將於7月24日到8月7日舉行，比賽將會於日本馬術公苑開戰。該場館位於東京西部，修建於1940年，曾舉辦過1964年東京奧運馬術比賽，本屆奧運這裡將會承辦馬場馬術、障礙賽等項目，而越野賽部份將在位於東京海之森公園的海之森馬術越野賽道舉行。

(中時新聞網)