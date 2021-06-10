「蛇姬」林采緹是演藝圈著名的性感女星，她以甜美臉蛋和前凸後翹的魔鬼身材，穩坐女神寶座，親民的林采緹在抗疫期間也不忘曬照分享近況，而林采緹昨（9日）則曬出辣穿深V透視蕾絲衣的居家自拍照，邪惡視角也讓林采緹深邃事業線全入鏡，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

由於新冠肺炎疫情肆虐，民眾都宅在家抗疫、減少外出，林采緹待在家之餘也不忘曬照和粉絲分享近況，只見林采緹身穿白色細肩帶的透視蕾絲上衣，胸前大開深V讓她傲人上圍呼之欲出，而在林采緹邪惡自拍視角中，她白嫩東西半球和深邃事業線更是全都露，林采緹放送福利辣照，讓網友也紛紛留言讚她是居家女神「好性感」、「謝謝采緹讓我的眼睛也休息了」、「慵懶的感覺也很美喔」、「超美的」。

林采緹曬出辣穿深V透視蕾絲衣自拍照。（圖／取材自林采緹 Sunny Lin臉書）

林采緹也在文中透露，因為自己都宅在家抗疫，這段時間可以讓她不用戴隱形眼鏡，讓眼睛可以好好休息，不過傻大姊林采緹卻幽默直呼：「眼鏡不見好久了～好想配眼鏡啊啊，不然怎麼追劇」。

其實，林采緹不只曬辣照，她日前則分享跑步機運動的影片，林采緹身穿低胸運動內衣在跑步機上快走，儘管影片只有短短7秒，不過林采緹的傲人上圍波濤洶湧超震撼，雖然是舊片，但仍讓網友看了直呼：「就問...要看哪裡」、「好震撼」，畫面讓人臉紅心跳。

(中時新聞網)