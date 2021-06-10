擁有「台灣最美麗歐巴桑」稱號的64歲女星陳美鳳，出道逾40年始終保持著逆齡外表，近日本土疫情嚴峻，待在家防疫的她翻出年輕時的泳裝照，一級棒的好身材再度辣翻網友。

陳美鳳今（10日）凌晨12點多在社群網站PO早年的清涼照，表示：「以前很多作秀的服裝和飾品都是自己DIY縫製完成，像這件豹紋辣妹裝就是從平凡的黑色比基尼加工打造。」她笑說最近都待在家裡，不能一直吃，要找點事情來做，打算要重溫當年的縫紉技巧，「再來翻翻舊衣服改造一下好了」。

照片中，她留著黑色長髮，化著嫵媚的妝容，突顯立體的五官，身穿一套繞脖款的豹紋比基尼，豐滿美胸一覽無遺，下身搭配同款式的小裙子，露出纖細又勻稱的美腿；另一張照片，她和穿著純白色比基尼的歌星楊美蓮雙雙跪在美國夏威夷的海灘上，兩人的身材一樣火辣，讓網友大飽眼福，留言狂誇：「鳳鳳姐身材真是沒話說好棒」、「哇黑貓姐年輕的時候身材真好～但現在不老女神身材也不賴喔～」、「那時候就有川字肌，太強了！」、「青春的肉體就是漂亮」、「黑美人」。

陳美鳳曾透過直播分享維持體態的訣竅，因為工作的關係常常需要吃外食或便當，但通常太過油膩且蔬菜量不夠，所以她平常會少吃油炸物、加工品和罐頭，在家時會在陽台邊和寵物犬妞妞一起做運動，不只促進新陳代謝，也能維持輕盈的體態；另外她喜歡攝取新鮮的魚和蔬菜，早餐吃最飽、午餐吃剛好、晚餐吃最少，過了晚上八點就不再吃任何東西，每天喝足夠的水分，加強身體代謝廢物的速度。

(中時新聞網)