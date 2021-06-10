京元電子因移工確診，已確定衝擊6月營收30％-35％幅度。科技廠智邦、超豐、京鼎也接連傳出疫情，截至目前，相關電子廠累計確診數已飆破百人，這波移工染疫連環爆，恐將衝擊台灣經濟命脈。

此外，不只科技業，在三級警戒延長至6月28日的情況下，全台服務業景氣也陷入緊縮，光是連鎖服務業就已有75％停業，讓政府不得不祭出紓困方案。顯示當疫情大浪襲來，衰退海嘯的衝擊已不僅限於某個產業，而是各行各業的大、小企業都無法避免。

對此，北宇管顧總經理劉北元指出，面對停工陰影和業績重挫的壓力，企業主除了加強防疫、申請紓困補助外，還可善用各種以企業為投保主體的防疫保單。不過，投保這類保單仍有許多「眉角」必須注意，掌握防疫保單的三大配置關鍵，才能為自己轉嫁停工損失、度過疫情衝擊下的倒閉危機。

劉北元指出，現在已有多家保險公司因應疫情，推出以企業為投保主體的防疫保單，主要功能包括兩大類：一是以企業社會責任為出發點，為員工投保防疫險；另一類則是為求永續經營、轉嫁停業損失的企業防疫保單，後者可為企業移轉因疫情所影響的員工薪資負擔與停業損失。

劉北元提到，針對停工（業）損失所推出的企業防疫保單，多數會以「附加條款」方式，將防疫概念附加於火災保險單上。也就是說，原本已經有投保火災保險的公司行號，可快速加保如「營業中斷定額補償費用附加條款（乙型）」、「日額型停業賠償保險附加條款」等防疫型保單。

(旺報 )