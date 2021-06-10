深化電競玩家的沈浸式體驗，板卡大廠技嘉(2376)宣布推出最新一代專為玩家打造的AORUS AGC310專業電競賽車椅，在結構上，採用全鋼製金屬骨架、全鋼腳架、60mm靜音滾輪以及國際認證Class4等級氣壓桿，在用料上通過各項耐磨耐久度與BIFMA測試等認證。

AORUS AGC310電競椅擁有加寬的椅背與椅坐設計、可調式頸枕與腰枕、不易變形含透氣設計的坐墊材質、支援2D扶手功能、最大160度椅背傾斜功能，各方面都考量到人體工學的舒適設計，為長時間遊戲久坐的玩家提供更好的舒適感受。

AORUS AGC310電競椅背與椅坐寬度達610mm，加寬的設計考量於不同體型玩家以增加更多的空間乘坐，確保久坐下身體都有合適的椅靠。搭配可調式設計的頸枕與腰枕，玩家能根據個人身形及喜好調整支撐位置，減輕腰部與脊椎的壓力，並且頸腰枕皆可拆卸以便於清潔等彈性使用。電競椅墊採用高密度泡棉，回彈性佳，久坐不易塌陷變形。此外，與身體長時間接觸的椅墊與腰枕表面材質皆具有透氣孔設計，可減少長時間遊戲下椅墊的積熱，讓玩家坐得住也坐得舒適。2D扶手的功能支援，不僅可以升降扶手的高度，還可以調整左右水平旋轉的固定角度，讓玩家找到適合自己的舒服姿勢以減輕手腕與肌肉負擔，讓雙手隨時隨地處於零負擔的預備狀態。最大90-160度可調節式傾斜椅背，玩家可視需求因應各種使用情境，並且無段落的操作能輕鬆又不費力地進行傾斜調整，無須再依序步驟逐一切換。

AORUS AGC310電競椅採用堅固耐用的全鋼骨架外，五星腳架也使用全鋼設計，強化長期乘重電競椅的耐用度與穩定性，有效降低腳架斷裂的風險，並搭配60mm靜音滾輪，皆通過BIFMA耐久度與耐重測試，可超過98,000次的滾動測試。國際認證Class 4最高等級氣壓桿是椅子最重要的核心零件，能防止氣爆也能承受高達150kg的重量，讓玩家遊戲地同時享受最安全與最穩固地乘坐。在外觀的部分，全椅的皮革與荷蘭絨材質使用皆通過國際SGS耐磨抗刮高達30,000次認證，不僅耐摩擦性強且不易磨損，更延長玩家日常使用的乘坐壽命。

(時報資訊)