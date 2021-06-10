韓國政府正考慮優先為晶片、電子產業等，一些關鍵科技韓企員工接種疫苗，以防日後出現生產中斷，導致貨源不足窘境。

據悉，韓國政府已去函一些大型韓國科技業者，例如三星電子、SK海力士以及LG電子等，詢問有關新冠疫苗接種的相關需求。但是，尚未有更近一步消息。

至於三星電子、SK海力士與LG電子都回應，已經收到政府疫苗接種相關信函。

目前，全球晶片大缺，全球製造商也因此受到影響，尤其是汽車產業。而韓國的三星與SK海力士，正是全球兩大記憶體晶片業者。

遲至2月底，韓國才開始施打新冠疫苗，與歐美各國相比稍遲，故現正急起直追，希望擴大疫苗接種率。

正從幼稚園與小學教師開始，韓國政府計劃到第三季時，能為全韓5200萬人口中的七成接種疫苗。同時，目標是在11月前實現群體免疫。

10日，韓國有611位新確診者，染疫總數達146,303例，疫歿者近兩千。

(時報資訊)