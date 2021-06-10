萬能科技大學商業設計系打造黃金就業力，校友許少凡去年一畢業就找到工作，擔任「大霹靂國際整合行銷股份有限公司」商品助理。他說，憑藉對布袋戲的熱愛，加上在學期間所學奠定專業能力，對文化創意產業認知邁進打通任督二脈，目前已能駕輕就熟且充滿自信面對設計職場的種種狀況。

29歲的許少凡高中畢業後擔任職業軍人，發生洪仲丘事件後因不習慣軍中改革，與高中老師討論後選擇退伍，滿懷設計夢想選讀萬能科大商業設計系數媒組。就學期間參與各項設計競賽，其中畢業作品〈台南天后宮—玉皇之煉〉，以神明為主題公仔打造特色象棋，榮獲「金點新秀贊助特別獎」入圍獎與複審獎，也讓他下定決心求職要往文化創意產業之路前進。

他說，因為從小喜愛布袋戲，順利應徵進入大霹靂公司後，不但要學習將布袋戲文化與商品結合，也要多觀察市場上動態及時下較夯的行銷手法，參加多場公司展售會，也有布袋戲與三麗鷗聯名商品，看見文創不同活力與面相，雖然自己起步較晚，仍會逐步完成夢想，希望未來能獨立打造具特色的3D造型公仔。

萬能科大校長莊暢說，萬能特色課程職涯規畫與探索輔導，目標協助每位學生了解自己和掌握產業職場現況，搭建理想與現實的橋樑。學校也與與勞動部桃竹苗分署合作，在校建置「賈桃樂學習主題館－萬能分館」，成為全國最多職類的職業探索學習場域。

(中時 )