鼎炫-KY（8499）今日公佈2021年5月合併營收達新台幣2.15億元，較去年同期的2.01億元成長6.93％，續創歷年同期新高。2021年1月至5月合併營收達10.1億元，較去年同期成長37.08％。

鼎炫-KY表示，旗下EMI材料事業持續受惠於全球遠距辦公及教學需求，在遠距商機新生活型態下，帶動商務、消費應用筆電、平板銷售熱絡；衡器事業方面，隨著歐、美地區將逐步解封，新產品陸續推向市場，帶動衡器事業全球接單及出貨力度持續增強，創造集團5月營收持續成長，月增3.86％，年增6.93％。

根據資策會產業情報研究所(MIC)預估，看好全球筆電市場在後疫情新生活常態，掀起遠距上班、教學等商務、教學用筆電需求，以及宅經濟引發電競筆電等商機持續發酵，預估2021年全球筆電出貨達2.4億台、年增19.2％，由於今年全球筆電市場需求保持續增，整體市場缺料影響上游供應商急單進來供給無法立刻滿足之情況，預估往後五年整個筆電市場，仍會維持在2億台水準，持續創造鼎炫-KY旗下EMI材料市場良好續航力。

展望2021年第二季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法。鼎炫-KY表示，第二季向為EMI材料傳統出貨旺季，加上持續受惠宅經濟、NB、平板領域材料需求強勁，材料事業接單、出貨皆有望持續保持良好成長動能，此外，集團亦持續深化衡器事業外銷代工、自有品牌接單動能，持續投入新款衡器產品研發設計、完善軟體及硬體整合、以及佈建旗下T-Scales衡器自有品牌經銷通路，隨著全球客戶訂單持續回溫，以期堆疊集團未來營運良好成長引擎。

(工商 )