日本朝日新聞社今天宣布實體報紙從7月起漲價，這是除了日本政府調漲消費稅使售價上漲外，朝日新聞社時隔27年首度主動漲價；漲價原因是廣告等收入減少，讓經營已達極限。

日本共同社報導，朝日新聞社今天宣布實體報紙7月1日起漲價，單份早報零售價從150日圓漲到160日圓、晚報從50日圓漲到60日圓；訂閱早報整合方案一個月漲407日圓，含稅共3500日圓；訂閱早報加晚報方案一個月漲363日圓，含稅共4400日圓。

報導指出，過去除了因日本政府調漲消費稅使報紙售價隨之上漲外，朝日新聞社上次主動漲價是27年前的1993年12月。

朝日新聞社統計，1993年12月時每日報紙發行量約820萬份，但到2020年8月已銳減到500萬份；廣告收入也從2008年美國雷曼兄弟破產引發金融危機以來逐年減少，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情也影響到報社經營。

朝日新聞5月26日發表2020年度合併決算（2020年4 月到2021年3月），淨損益虧損441億日圓（前一年為獲利106億日圓），是1879年創業以來的最大虧損金額。

(中央社)