台北市好心肝診所違法施打疫苗，讓北市衛生局被K的滿頭包，未料今日又有民眾投訴，指小診所會給親朋好友開立「在職證明」，讓不具接種資格的人躍升「行政助理」，以便插隊接種，但主管機關也不假思索照名單施打，質疑衛生局對名單造冊、審核的程序有所疏漏。

有民眾投訴，北市有診所明明員工僅10人，但開立的在職證明卻超過10張，細看名單後才發現，連員工成年子女、診所高層友人和病人都上榜，顯見目前造冊的名單恐有黑數，灌水程度難以想像，但衛生局卻沒有查證，直接照名單安排施打，令人難以想像。

北市衛生局專委歐佳齡對此坦言，衛生局人力有限，加上非醫事人員數量多，又不像醫事人員有執業登記，因此在0602專案中決定請各大公會協助造冊，資格認定部分也由公會處理，市府並未直接和診所索取資料，由於彼此間都有信任關係，市府多會按照名冊排定接種順序。

歐佳齡強調，衛生局不會收到診所給的在職證明，若有民眾有具體告知「某特定人士用在職證明打針，卻非某醫療機構的工作人員」，就會針對個案前往診所查辦，但目前衛生局並未收到相關投訴，若有會依事實狀況判定如何懲處，強調證據到哪就做到，不會輕輕放下。

(中時 )