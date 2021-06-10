大陸高考（大學入學考試）生物科目於今天中午12點半結束，對於沒有考地理科目考試的學生來說，今年的高考也自此畫上句號。有考生透露，考試題目有考到關於新冠肺炎疫苗的題目。

一位北京考生表示，生物題目不難，作答完成後還有半個小時的時間空擋，考卷內容考到了針對新冠肺炎疫苗的問題：「為什麼腺病毒載體疫苗只需打一針？」，同時也要求考生解釋，注射疫苗後人體發生的免疫過程。該名考生說，這些內容他平時就很關注，稍微推斷就能得出答案。

有另一考生說，新冠疫苗的試題需要將學習到的免疫系統原理與實際問題結合起來解答，實驗題的設問也非常新穎，涉及轉基因、治療糖尿病等內容，引導考生從多角度去探索解決方案。

還有一道關於生物學常識的選擇題讓考生印像很深，其中一個「錯誤」選項稱，「喝消毒水可以殺滅病毒和細菌」。

大陸腺病毒載體疫苗，是將新冠病毒S蛋白導入5型腺病毒載體，經培養擴增後收穫重組病毒，再經純化做成疫苗。因病毒載體可高效感染細胞，免疫原性較強，多採用一針接種，對一些特殊的應急人群具有方便、快捷的特點，也有助於在難完成多針接種的地區，提高疫苗的接種率。

(中時 )