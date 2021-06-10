彰化縣新增10例。（截圖／吳敏菁彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心10日宣布單日確診增加本土病例263例、境外移入3例，總計 266 例，彰化縣增加10例，下午3點，彰化縣政府將召開線上記者會，民眾可以收看彰化縣長王惠美臉書，將詳細說明彰化縣新增情況。

陳時中表示，新增死亡28人，採檢量能大幅增加，希望檢出潛藏的病毒，協助企業自主快篩。

彰化縣確診個案，又從個位數衝到10個案例，主要是麻將牌咖傳播鏈和醫院感染持續發病，不明感染源也讓人憂心。尤其，第一線醫護工作人員疫苗施打率還不到8成。

彰化衛生局長葉彥伯表示，一旦確診，衛生局都在24小時內，完成第一層接觸者調查與採檢，和第2層與第3層接觸者的調查與採檢，衛生局全局總動員與警察局員警合作，用快速與大規模的匡列希望能及早控制以免擴散。

葉彥伯表示，彰化縣至今日累計234人確診，完成篩檢人數近3萬人，企業關注快篩，彰化縣衛生局表示，如果企業有需求，可以直接和彰化縣衛生局醫政科聯絡，衛生局也鼓勵比較小型的醫院一起來做，會幫忙媒合，依篩檢模式、數量，每一個人次不超過1000元。

(中時 )