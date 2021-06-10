衛福部長陳時中今赴立法院報告防疫紓困預算，根據衛福部書面報告指出，採用mRNA技術的莫德納、輝瑞等國際疫苗，安全、有效性，及處理病毒株快速變異性均為上選；國內疫苗廠使用的重組蛋白技術，開發期程相較於mRNA較長，不易應付容易突變的新型冠狀病毒，因此此次特別編列建立核酸疫苗自主生產技術的預算。

根據衛福部報告指出，此次擴大防疫紓困預算中，有關疫苗、藥品臨床試驗、採購及檢驗的經費，本次追加267億1679萬，加上先前編列的138億4975萬，合共405億6654萬，其中包括進行核酸疫苗臨床試驗等所需的1億9880萬。

報告指出，根據國際臨床實驗及各國大規模施打的經驗，mRNA疫苗(莫德納、輝瑞疫苗)的安全及有效性，及處理病毒株快速變異性均為上選。

但該報告指出，目前國內已有2家廠商進入臨床二期試驗，但技術都是重組蛋白，開發期程相較核酸疫苗較長，也不易應付容易突變的新型冠狀病毒。因此，建立作為mRNA基礎的核酸疫苗技術已是刻不容緩。

衛福部報告強調，因應核酸疫苗已為全球疫苗開發主流，國衛院因而選定DNA疫苗平台作為新冠疫苗開發主軸。同時，政府也規畫研發各階段應達成的時程及指標，以今年核發國產疫苗許可證為目標。

(中時 )