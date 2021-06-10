社區廣篩4大措施 ，陳時中盼把潛藏的病例揪出來。（圖／指揮中心提供）

我國疫情持續嚴峻，原本5月中旬時，每日PCR檢驗量能僅有2萬7000餘件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，經過整備後，每日通報數從6534件提升至3萬228件、PCR檢驗量能從2萬7682件提升至8萬307件、社品篩檢站從3站提升至111站、專責病房從2412間提升至5494間，居家隔離時效從3.23天提升至2天。

陳時中提及，希望檢驗把潛藏的病例發掘出來，措施包括廣設篩檢站、協助企業自主快篩、導入診所自費快篩、引進在家快篩等，他也說，已有2家廠商申請在家快篩機制，將盡快完成審查。

陳時中提及，如果自己篩檢陽性要自己去篩檢站做PCR，至於國稅局擬從6月15日開放臨櫃報稅，他呼籲，大家盡量線下申報、另外國稅局如要臨櫃申辦時包括人流管理應該要做好。

陳時中提及，目前PCR及快篩後來結果比較，大概都只有7成，「使用上要小心」。

(中時 )