台南市公車受新冠肺炎疫情影響，運量不到一般時期的2成，加上端午連假降載，台南市交通局10日宣布各路線全面減班4成，高鐵聯外接駁車11日率先減班，改為每小時只開1至2班，市內公車陸續減班。

台南市公車一般時期每年運量2000多萬人次，市府每年需補貼委外5家客運公司的虧損共約3到4億元。台灣去年新冠肺炎疫情發生，公共運輸被視為有群聚高風險，台南市公車運量下滑至1600萬人次，今年自5月中疫情嚴峻以來，運量跌到不到一般時期的2成。

端午節連假將屆，政府強烈呼籲全台民眾除非必要，否則別返鄉過節，台南市交通局審酌運量銳減情況，決定將每天約3000班次的大台南公車，減至2500班次以下，各路線全面減班4成。

台南市減班分為3部分，首先是「高鐵聯外降載」， 11日起高鐵快捷公車H31市府線、H62奇美醫院線調整為每小時1到2班次服務，班次減少配合高鐵端午運輸減量。

其次是「市區及幹線公車減半」，12日起，原本最密集每10至15分鐘1班車，改為尖峰約30分鐘、離峰約60分鐘1班車，班次減半，將陸續公告實施。

第3是「維繫郊區基本服務」，支線公車仍維持至少早、中、晚各1班車，視需求調配，小黃公車則是固定班次、預約班次均照常服務。

台南市交通局長王銘德表示，大台南公車因疫情及學生停課影響，載客量銳減，減班反映實際需求，調整班表配合3級延長實施至6月28日，後續將視搭乘實際變化，滾動式檢討調整。

(中時 )