新北市今天新增112例，確診人數仍高居各縣市之冠。近日新北市不斷擴大篩檢能量，於今日啟動機動篩檢隊擴大篩檢能量，找出隱性感染源。侯友宜說，中和、板橋及三重區仍相當危險，而目前快篩站抓出的919例陽性多數是無症狀確診者，因此呼籲市民出來廣篩，找出隱形感染源。
侯友宜說，今天新增112例，以中和19人、板橋18人、三重16人為最多，並說這三區還是很危險，累積染疫人數達5288人。侯友宜表示，昨日快篩出4411人，抓出32例陽性，且，目前快篩出919個陽性患者中，大半都是無症狀確診者。
侯友宜解釋，6/10-6/12樹林率先啟動機動篩檢隊，透過醫師與護理醫師與行政小隊的組合，機動移動熱區，達到快速設站篩檢，新北一共成立37處社區篩檢站，侯友宜再次強調，不怕數據高，拜託你趕快出來篩。
侯友宜上午視察機動快篩隊執行狀況，他表示快篩隊是由醫療專車改裝的，臨時變成一個移動式的快篩站，可以到社區里鄰為市民來做廣篩，未來機動篩檢站會不斷地廣設，移動式的快篩車隊不斷地會到鄰里去幫大家服務。
(中時新聞網)
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