統計第二季以來全球股市上漲7％，領先新興股市上漲5％，其中美國價值型股票上漲7.13％，領先成長型股票上漲5.87％，美國10年期公債殖利率自3月高點1.74％回落至1.53％，支撐多數債市反彈，且原油需求回升，預期推升布蘭特油價大漲近二成至72美元之上、創2019年5月中以來新高，商品出口國引領新興債漲逾4％，美國高收益債及波灣債漲幅約2％。

富蘭克林證券投顧表示，隨全球疫苗施打、美歐經濟重啟帶動景氣加速復甦，市場對Fed退場的擔憂度增加，美國兩黨對於基礎建設及加稅政策的協商進展、中美情勢將不定期擾動盤勢，金融市場波動在所難免。所幸不同於2013年前Fed主席柏南克談話引發QE縮減恐慌，Fed已了解提前跟市場溝通的重要性，加上變種病毒、疫情反覆讓全球經濟復甦步調尚不穩定，預期Fed政策調整將是緩慢漸進式的過程，降低對經濟及金融市場的影響。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，面對後疫情時代的投資環境，樂觀中保有謹慎，相信透過靈活的資產配置調整，及精選持股策略有望爭取超額報酬機會。目前配置股票高於債券，股票側重金融、能源、原物料及工業等循環類股，搭配科技、醫療與公用事業產業，網羅景氣回升及類股輪動契機，並藉由高收益債部位爭取債息收益及平衡股市波動風險。

美盛西方資產美國高收益債券基金經理人伯加南表示，高收益債指數利差再收斂的空間有限，但透過精選持債仍可發掘投資機會，現階段以BB和B級債為主，比重分別約45％、37％，產業上聚焦景氣循環產業配置近二成，通訊、非循環消費及能源產業配置均約一成，追求創造資本成長和景氣復甦帶動的投資機會。

(工商 )