第二季以來全球股債齊揚，國際貨幣基金上調今明年全球經濟成長率預估至6％及4.4％，但面對製造業供應短缺、商品價格大漲引發通膨、聯準會（Fed）寬鬆政策退場擔憂，及部分國家疫情復熾、加密貨幣走勢震盪，收斂股市漲幅，時序將進入第三季，投資布局看好「疫後經濟重啟、轉升機會、通膨受惠」三大主題。 富蘭克林證券投顧認為，迎向第三季，市場將反覆在景氣、通膨及政策方向間摸索尋找方向，建議樂觀中仍需抱持風險意識，採取兼顧收益及平衡分散的基金防疫策略度過波動期。看好「疫後經濟重啟、轉升機會、通膨受惠」三大主題，以美國平衡型基金及美國高收益債券型為核心，股票投資首選美國價值型股票及基礎建設產業，積極者可搭配天然資源產業，留意創新成長產業與新興亞洲股票型基金的震盪買點，建構進可攻退可守的投資組合。 美盛銳思美國小型公司機會基金經理人巴斯．賽諾認為，小型股對景氣週期的敏感度比大型股高，目前美國經濟從復甦初期進入到穩健擴張階段，預期小型股仍可維持較高的獲利成長動能。著眼美國小型價值股相對小型成長股指數的評價面仍位於20年低檔，蘊藏補漲空間，現階段側重工業、科技、消費耐久財及原物料類股，多元網羅疫後經濟復甦的投資契機。

富蘭克林潛力組合基金經理人格蕾絲．赫菲指出，在經濟復甦階段，價值股因在金融、工業等景氣循環產業的比重較高，加上價值股相對成長股的評價仍處於長期低檔，看好價值股仍有回升空間。金融類股除與景氣呈現正向連動外，利率上揚環境有助銀行業利差擴大進而帶動獲利能力改善，美國大型銀行資本充足，後續股利配發及庫藏股買回可望提升，有望帶動金融類股後市表現。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利認為，除電力等公用事業外，基礎建設產業也涵蓋鐵路、公路及機場（簡稱鐵公機）等使用者付費資產，近期我們觀察到美國的鐵路及公路運輸量因為防疫限制放寬而明顯上揚，長期獲利能見度回升，下半年全球經濟解封後的復甦前景值得期待。

(工商 )