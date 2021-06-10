伴隨出貨動能持穩放大，惠光（6508）、南寶(4766)5月營收活絡躍進。其中，惠光5月營收2.27億元，月增19.47％，年成長25.45％。南寶更在啟動漲價策略，反應成本漲幅助力下，5月營收14.35億元，年增42.5％，前5月營收72.83億元，年成長23.2％；第二季營收、獲利表現蓄勢推升。

惠光農科營收占比約63％、地工膜等環科營收比約37％。其中，植物保護劑產品以兩岸為主，並銷售東南亞及南美；地工膜部分則集中外銷至澳洲、大陸、越南、南非等市場。

南寶表示，公司鞋材黏著劑市場穩居第一領先地位，隨著一線運動品牌陸續推出新鞋型，第二季鞋材黏著劑營收可望回復至2019年同期的水準，且將較第一季成長中個位數甚至更高。3月中併購一家澳洲防水建築材料廠商，營收約為澳洲建材業務營收10％，已於第二季開始貢獻營收及獲利，搭配創新產品推出，強化長期營運利基。

此外，南寶新材料（淮安）已獲得筆記型電腦組件及汽車內部裝飾件訂單，皆為大陸內銷訂單。近期最為看好的碳纖維複合材料應用為汽車加強柱和內飾板、筆電上機與鍵盤框架殼和摩托車安全帽。

針對工業用、衛材用、膠帶與標籤用及其他用膠，南寶採取「Golden Sample」策略，尋找符合應用市場需求強勁產品組合，儘量少樣多量生產，目前此策略已取得初步成效，預期今年可透過此策略為營收及獲利增添動能。

(工商 )