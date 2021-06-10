在台積電(2330)帶動下，電子股重掌主流，加權股價指數震盪收高，終場以17159.22點作收，上漲193點，漲幅1.14％，成交金額4089.63億元。

台股今天看台積電表現，主要配息每股現金股利2.75元，打破過去連續7季配2.5元現金股利的紀錄，美國ADR反映此利多上漲，也帶動台積電今天開盤強攻，收盤向600元扣關僅差一步。

資深分析師柯孟聰指出，台股資金回流到電子股身上，航運股修正，主要航運股目前多檔都在警示中，如果恢復正常交易，除非獲利出現大的變化，否則正式開門後吸金能力還是很強。

整體來看，台股6月以來急跌緩漲模式在進行，回檔還是有強力支撐，除非美國大跌或找外資出走，台股近期成交量有縮小情形，但資金面還是足夠，短中期還維持多頭架構。但技術面上則進入套牢區，壓力逐漸增大，這附近小心量能突然失控現象。

柯孟聰表示，去年疫情到現在的股票大漲，主要來自資金行情，當美國縮表(或者升息)，相當於把市場上的資金收回去，這將會使得市場失去部分動能，因此有可能影響短期市場震盪。因此，6月18日之前有可能量縮震盪，市場等待聯準會最後決定應該會有一波方向出現。

(時報資訊)