去年太陽能電站的安裝量原本就出現不如預期，但總裝置量還有1700MW；而今年的裝置量若以前5月推估，全年僅約1092MW，還比去年更少，更別談想要達到經濟部長王美花口中目標2300MW。造成裝置量不如預期，上游原物料價格爆漲，以及再生能源躉購費率調整缺乏彈性，是重要因素。若再追源到上游原物料矽材Silicon，大陸中環、隆基是2大供應商！

聯合再生(3576)、元晶(6443)和茂迪(6244)三大業者聲稱，在原料價格上漲方面，國內太陽能模組近半年漲價，主要由於進口原料(矽晶圓、玻璃、鋁材寺)上揚導致模組去年第三季末至今年第一季末價格上漲16%。然而太陽能系統成本中，地面型用鋼架成本同期上漲約30~50%、屋頂用鋁支架上漲約8%、安裝粗工工人日薪費用約上漲2%，太能模組漲並非漲幅最高產品，現階段模組價格上升，這單純是「輸入型成本上升」造成的結果。

而從原物料的價格上漲來看，占模組成本約25%的太陽能矽晶圓，自去年底以來漲了7成，而若以去年的低點計算，則是漲了2.15倍；去年5~6月矽晶圓每片約33美分，但目前則是每片71美分。

矽晶圓的材料是矽材Silicon，今年的漲幅又如何？去年底每公近約9美分，目前來到30美分，漲了3.3倍。台灣的模組業者矽晶圓門幾乎是由大陸的兩大廠中環、隆基供應，而矽材 Silicon價格一路飆，矽晶圓業者也不可能自行吸收，自然就反應給客戶。國內的模組廠，今年以來的模組漲幅約4成，和中、上游材料價格的上漲相較，還算是「佛系」！

據了解，由於模組價格上漲，但再生能源躉購費率並沒有跟著調整，造成部分電站系統業者寧可將工程遞延到明年，等明年躉購費率調漲後再建置。太陽能電站系統開發商目前每度電的安置平均成本漲約25%，而再生能源購費率每年的12月才拍板明年的費率，該費率是經濟部每年委託專責研究機構，根據前一年度市場建置電廠成本結構,輔以國際降幅及投資報酬公式計算出來。然而現今成本受全球供應鏈成本飆漲已與前一年度截然不同，客觀環境已改變，經濟未能彈性調升躉購費率，並追朔費率生效日期，更加重太陽能電站設置停頓的惡化程度！

今年本土新冠疫情惡化，民眾嘆，政府未能攜手企業界共同即時引進國外疫苗，造成染疫和死亡人數增加；同樣的，今年台電多次分區停電，政府冀望太陽能綠電能補足供電缺口，但模組上游原物料價格飆升，而躉購費率未能即時發揮價格機置，太陽能模組廠漲價反而成了被甩鍋的倒楣鬼！

(時報資訊)