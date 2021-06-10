防疫噴槍加入清消使用，讓第一線工作人員的健康、安全多了一分保障。（金寧鄉公所提供）

金寧鄉代會主席莊振源（中）由鄉長楊忠俊（左）赴清潔隊慰問一線工作人員。（金寧鄉公所提供）

金門是目前唯一零確診的縣市，全島各地環境清消持續作業。金寧鄉代會主席莊振源今偕全體代表致贈防疫噴槍、酒精給清潔隊，感謝他們的努力與奉獻。這份不一樣的端節「禮物」讓長年處於高風險工作環境的隊員感到十分實用和溫馨。

莊振源主席率同鄉代翁明惠、黃文欣、辛愛華、陳孝融、鍾尚志、李琳瑯等人，在鄉長楊忠俊、主任秘書蔡世舜和清潔隊長張寶仁陪同下，赴金寧鄉清潔隊部慰勞隊員們，為大家加油打氣，也提前向大家賀節。

莊振源表示，對抗新冠病毒，全民防疫除佩戴口罩、勤洗手之外，消毒防疫也不可少，站在第一線的清潔隊員更是辛苦，此次特別購置防疫噴槍和酒精，提供大家做為個人清消使用，讓他們在清運垃圾、資源回收分類、打草、清水溝，維護轄區優質環境時，也能多一分安全和健康保障。

鄉長楊忠俊感謝鄉代表會的暖心、愛心行動，讓基層清潔隊員的士氣感受到鼓舞，也提醒鄉親要切實做好防疫，戴口罩、勤洗手、少群聚，保護自己也保護別人，協力防堵病毒傳染擴散。

(中時 )