最近演藝圈，藝人朋友們發起一個「讓我陪你等到疫苗」的活動，希望透過社群網站分享創意的照片，來傳遞正面能量，日前（8日）林心如以女兒寫出「讓我陪你等到疫苗」的注音符號，在臉書分享此活動時，卻在微博上引起不同的討論。

林心如日前（8日）在社群臉書上表示：「在家的這些日子心情時刻被確診、死亡、疫苗這些數字牽動，是不是也常常焦慮、擔心、不安？」她坦言，我們要發起的運動，想邀請你一起重塑對生活的信心，相信你一定可以做得到，並和粉絲朋友分享這個活動訊息的內容。

林心如分享一張與老公手牽手的照片。（圖/臉書）

林心如在社群臉書上貼出女兒用她靈巧的雙手，拿著粉紅色的彩色筆寫下「讓我陪你等到疫苗」的注音符號，在紙張右下角還能看到一個愛心的符號，但這張圖片，在大陸微博上卻引起不一樣的看法，許多網友表示：「問題是這種註音，大陸都多少年沒什麼人用了？」、「有些東西該淘汰就淘汰，現在人平時寫字還得學小篆？」

林心如分享女兒親筆寫字的照片。（圖/林心如臉書）

在大陸微博po文，卻引起網友們不同的看法。（圖/微博）

林心如並在臉書上並提到：「在這段期間我們都是一樣，一起在等待雨過天晴的那一天，相信我們一定會度過的，台灣最美麗的風景是人，讓我們都多點同理心。」引起許多台灣粉絲在底下留言：「感謝您的理性正面思考，您們是藝人影響力不小，真的需要多一點像您這樣的藝人。」、「讓我陪你等到疫苗！此時此刻大家一起攜手抗疫，天佑台灣。」

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(中時新聞網)