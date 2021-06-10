台灣新冠肺炎疫情仍嚴峻，每天都有人確診病逝。臺大醫院昨日收治一名到院前死亡的患者，檢驗屍體後，確定感染新冠肺炎。據了解，該名患者為三重某診所的醫師，7天前曾接種AZ疫苗，研判因隱形缺氧導致死亡。
該名死者為66歲三重某診所基層醫師，到院前就已死亡，對此，稍早指揮中心記者會上，有媒體問及該個案是否為首位醫事人員染新冠病逝，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則回應，該案例狀況要再深入了解，死亡7天前曾接種AZ疫苗，會再了解其狀況，若屬實，恐是第一位醫事人員死於新冠肺炎。
(中時新聞網)
台灣新冠肺炎疫情仍嚴峻，每天都有人確診病逝。臺大醫院昨日收治一名到院前死亡的患者，檢驗屍體後，確定感染新冠肺炎。據了解，該名患者為三重某診所的醫師，7天前曾接種AZ疫苗，研判因隱形缺氧導致死亡。
該名死者為66歲三重某診所基層醫師，到院前就已死亡，對此，稍早指揮中心記者會上，有媒體問及該個案是否為首位醫事人員染新冠病逝，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則回應，該案例狀況要再深入了解，死亡7天前曾接種AZ疫苗，會再了解其狀況，若屬實，恐是第一位醫事人員死於新冠肺炎。
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