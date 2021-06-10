全球景氣逐漸恢復元氣，各國經濟已明顯改善，貨幣市場開始自完全寬鬆逐漸轉為中性，顯示資金緊張情形已逐漸消弭，但在貨幣政策轉往緊縮下，將不利長天期債券及投資等級債表現，對高收益債則是正向刺激訊號。

聯邦永騰亞洲高收益債券基金經理人郭明玉認為，受益於經濟情況恢復，促使違約率也開始下降，可以轉守為攻，將投資重心轉往高收益債。由於亞洲基本面仍佳，企業體質也較好，可獲取利差機會更大，因此得以大陸、印度、印尼等亞洲市場為首要投資核心。此外，為因應民生需求並響應全球環保趨勢，亞洲國家政策逐漸改革，預估基礎建設、綠色能源等產業將可受惠。

郭明玉指出，依據近期所公布的製造業PMI，除菲律賓和泰國仍然維持在50以下，其餘國家持續保持在50以上的擴張區間，顯示亞洲基本面仍然位於復甦階段，經濟情況轉好，將帶動企業的信用體質逐步改善。另各國面對疫情爆發，相較於歐美國家維持聚會，亞洲國家相對律己，免於遭受疫情重創，更看好亞洲經濟成長力道，及其穩健良好的企業體質，長期仍看好大陸、印度、印尼。

從國家基本面、政策面與產業面來看，郭明玉分析，亞洲國家人口紅利最高仍為大陸、印度及印尼，人口數將帶動民生需求，包含交通運輸（公路、鐵路、機場）、通訊、醫療衛生、能源供應、供水排水等公共設施，更有利於基礎建設積極發展。

歐美各國逐漸朝向永續環境發展，大陸、雙印也響應其發展步伐，陸續推動政策改革，以便在快速轉向綠能的全球市場中，與其他國家競爭，如大陸實施碳中和及碳達峰政策、印度積極發展可再生能源，甚至全球最大燃料煤出口國印尼也規劃轉型至再生能源，可預見將帶動綠色能源發展。

整體而言，郭明玉表示，短期內低利環境並不會改變，市場收益需求仍然存在，亞洲國家及企業體質優於其他區域，更有利於吸引資金注入亞洲高收益債，在政府政策陸續改革與施行之下，基礎建設與綠色能源也將成為債券資產的明日之星。

(工商 )